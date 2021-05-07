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Француз переехал в чемпионат Мексики.

Нападающий французского Марселя Флориан Товен перебрался в мексиканский Тигрес, сообщает пресс-служба клуба.

28-летний футболист подписал контракт на пять лет с зарплатой пять миллионов евро за сезон. Клубу он достался бесплатно.

Отметим, что в Тигрес уже несколько лет выступает другой француз — 35-летний Андре-Пьер Жиньяк.

В текущем сезоне Товен провел 42 матча во всех соревнованиях за Марсель, забил 8 мячей и сделал 10 результативных передач.