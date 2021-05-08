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Украинец отметился результативным ударом на восьмой минуте поединка.

В настоящее время проходит поединок второго тура плей-офф чемпионата Бельгии, в котором Гент в гостях играет против Стандарда.

В этом матче в составе Гента с первых минут вышли на поле двое украинцев — полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук.

Уже на восьмой минуте встречи Безус здорово откликнулся на передачу партнера по команде и с нескольких метров в касание переправил мяч в сетку ворот хозяев.

Для 30-летнего украинца этот мяч стал третьим в нынешнем сезоне при четырех ассистах в 23 матчах чемпионата Бельгии.

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