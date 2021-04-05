Результативный удар Яремчука также претендует на звание лучшего гола команды в марте.
Роман Яремчук, ФК Гент
05 апреля 2021, 18:00
Бельгийский Гент на своем официальном сайте объявил о запуске голосования за лучшего игрока по итогам марта.
Претендентами на награду по итогам минувшего месяца являются три украинца — Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.
В активе Яремчука и Пластуна по одному забитому мячу, а на счету Безуса одна голевая передача.
Также Гент опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола в марте и среди номинантов присутствует Яремчук, забивший гол в матче против Остенде (1:0), после передачи Безуса.
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