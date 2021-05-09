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Украинец забил уже четвертый гол за восемь матчей чемпионата Беларуси.

В поединке восьмого тура чемпионата Беларуси Динамо-Брест в гостях поделило очки со Славией Мозырь (1:1).

В этой встрече со стартовых минут в составе гостей на поле вышел украинский нападающий Станислав Беленький. На 57-й минуте 22-летний украинец классно пробил с лета из-за пределов штрафной и попал точно в угол ворот соперника.

Для Беленького этот гол стал уже четвертым в восьми матчах нынешнего сезона.

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