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Украинский хавбек смог поразить ворота в матче против Пакши.

В заключительном 33-м туре чемпионата Венгрии Кишварда на своем поле разгромила Пакш со счетом 5:1.

Один из голов забил украинский полузащитник Богдан Мельник, который отметился дальним результативным ударом на 13-й минуте поединка.

Для 24-летнего украинца этот забитый мяч стал первым в нынешнем сезоне за 32 проведенных матча.

Лишь пару дней назад Кишварда объявила о том, что клуб продлил контракт с Мельником и его соотечественником Антоном Кравченко.

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