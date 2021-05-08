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Двое украинцев решили продолжить свои выступления в чемпионате Венгрии.

Венгерская Кишварда на своем официальном сайте объявила о продлении контрактов с двумя украинскими футболистами — защитником Антоном Кравченко и полузащитником Богданом Мельником.

Оба украинца подписали новые соглашения, которые рассчитаны на три следующих года.

Кравченко перебрался в Кишварду зимой 2019 года и с тех пор он провел 37 поединков, в которых он забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Мельник подписал первый контракт с клубом в 2017 году и за эти года отыграл 105 матчей в Венгрии. В нынешнем сезоне на его счету 31 поединок.

После 32 матчей Кишварда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, набрав 43 очка.

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