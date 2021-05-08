Испания

Клубы объяснили свою позицию по проекту.

Мадридский Реал, Барселона и туринский Ювентус на своих официальных сайтах высказали позицию о проекте Суперлига, тем самым дав ответ на обвинения от УЕФА.

"Клубы-основатели Суперлиги получали, и продолжают получать давление, угрозы и оскорбления с целью отказа от проекта. Это неприемлемо с точки зрения закона, и суды уже вынесли решение по проекту Суперлиги, категорически приказав ФИФА и УЕФА воздерживаться от выполнения каких-либо действий, которые могут повлиять на клубы-учредители или саму Суперлигу, тем самым признавая видимость законности проекта".

Сообщается, что другие партнеры-основатели проекта Суперлиги оказались непоследовательны, извинившись перед УЕФА за участие в турнире.

"Суперлига воспринималась 12 клубами-основателями как уникальная возможность предложить болельщикам во всем мире лучшее шоу и повысить глобальный интерес к спорту, который сталкивается с тенденциями нового поколения, которые угрожают его будущему".

Также на сайтах сообщается, что клубы не собираются отходить от идеи продвижения Суперлиги.

"В заключение, мы повторяем ФИФА, УЕФА и всем футболистам, как мы это делали несколько раз с момента объявления Суперлиги, что мы готовы к дискуссии, однако она должна пройти без какого-либо недопустимого давления, с уважением к закону".

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