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В карьере украинского наставника это уже второй главный титул на уровне стран.

Более чем уверенная победа над оргеевским Милсами (6:0) в рамках домашнего поединка 32-го тура Национального дивизиона Молдовы позволила тираспольскому Шерифу досрочно стать чемпионом своей страны.

Отрыв коллектива украинского специалиста Юрия Вернидуба от ближайшего преследователя в лице Петрокуба из города Хынчешты составляет 13 очков, что за четыре тура до конца сезона является достаточной для досрочного триумфа величиной.

Отдельно стоит отметить результативность Шерифа в текущем сезоне — команде удалось на данный момент забить 104 гола за 32 матча, что превышает показатели Петрокуба — второго коллектива по данному показателю — на 28 мячей.

Для тираспольского клуба, за 24 года его существования, это уже 38-й завоеванный трофей.

В это же время, Юрий Вернидуб лишь во второй раз поднимает чемпионский кубок над головой. Напомним, что в сезоне-2019/20 украинский специалист становился чемпионом Беларуси во главе солигорского Шахтера.