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Украинец провел отличный поединок в чемпионате.

В рамках четвертого тура второго этапа чемпионата Бельгии Гент в домашнем матче переиграл Остенде со счетом 4:0.

Украинский хавбек Роман Безус сумел отметиться двумя голами за клуб в данном поединке.

Аналитический портал WhoScored, по традиции, оценил действия футболистов обеих команд.

У Романа Безуса оценка 9,5. Это его лучшая оценка в текущем сезоне, но даже дубль не позволил ему стать лучшим. Самый высокий балл у Алессио Кастро-Монтеса — 9,7.

Что касается другого украинца Романа Яремчука, то он получил балл 8,1, что позволило ему стать четвертым лучшим игроком противостояния. На его счету голевой пас.

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