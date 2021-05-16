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Украинцы делают результат в бельгийском чемпионате.

Гент в гостях обыгрывает Остенде в матче 4-го тура чемпионата Бельгии, (0:4 к 72-й минуте).

Счет в матче на 20-й минуте открыл украинский полузащитник гостей Роман Безус. Голевую передачу на хавбека отдал его соотечественник Роман Яремчук.

Позднее, в середине второй половины встречи, при счете 3:0 в пользу Гента, Роман Безус сумел сделать дубль и довести счет до разгромного.

У Безуса 5+4 по системе "гол+пас" в текущем чемпионате, у Яремчука – 19+7.