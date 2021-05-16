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Футболист стал героем поединка с Остенде.

В рамках четвертого тура второго этапа чемпионата Бельгии Гент в домашнем матче переиграл Остенде со счетом 4:0.

Герой матча украинец Роман Безус, отметившийся дублем, прокомментировал его исход.

"До красной карточки не всегда было легко. Но мы очень много работали над игрой на протяжении всего матча. Сейчас самое главное — эти три очка. Мы хотим немного насладиться победой, но следующий матч уже скоро. Но я уверен, что это придаст нам уверенности в последних двух матчах".

"Мой гол — лучший, который я забивал за свою карьеру? Да, один из лучших. Пока мы побеждаем, меня не волнует, насколько мои голы красивы", — сказал Безус.

Отметим, что Безус не стал лучшим игроком матча Гент — Остенде по версии WhoScored, несмотря на дубль.