Украинец вернется в Леганес после аренды.
Василий Кравец, фото Луго
18 мая 2021, 01:35
Лех не будет подписывать Василия Кравца на постоянной основе после арендного соглашения, сообщает официальный польского клуба.
Украинский левый защитник вернется в Леганес, где попытается бороться за место в составе испанской команды.
Отметим, что в текущем сезоне Василий Кравец отыграл 24 матча за Лех, не отметившись результативными действиями.
Напомним, что Леганес выступает в испанской Сегунде и сохраняет шансы на повышение в классе.