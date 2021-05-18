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Украинец вернется в Леганес после аренды.

Лех не будет подписывать Василия Кравца на постоянной основе после арендного соглашения, сообщает официальный польского клуба.

Украинский левый защитник вернется в Леганес, где попытается бороться за место в составе испанской команды.

Отметим, что в текущем сезоне Василий Кравец отыграл 24 матча за Лех, не отметившись результативными действиями.

Напомним, что Леганес выступает в испанской Сегунде и сохраняет шансы на повышение в классе.