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Украинец не лучшим образом вошел в игру.

Украинский защитник Леха Василий Кравец отметился не лучшим в своей карьере выходом на замену.

На 88-й минуте поединка 28-го тура чемпионата Польши против мелецской Стали при счете 1:0 украинец вышел на замену, а уже через минуту переправил мяч в собственные ворота.

По итогу встречи Лех проиграл со счетом 1:2.

В текущем сезоне Кравец провел 17 игр за польский клуб в национальном чемпионате.

Вашему вниманию обзор ключевых моментов данной встречи. Видео автогола украинца на 3:33.