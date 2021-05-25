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Клубы попали в такую ситуацию из-за Суперлиги.

УЕФА продолжает дисциплинарные производства против Барселоны, Реала и Ювентуса, сообщает официальный сайт организации.

Причиной начала дел против команд стало нарушение правовой базы УЕФА ввиду участия в новом турнире — Суперлиге.

Более серьезные санкции против данных команд вызваны тем, что Барселона, Реал и Ювентус отказались выходить из Суперлиги, как это сделали остальные.

Напомним, что Реал, Барселона и Ювентус сделали официальное заявление, в котором указали, что они получают угрозы.