Клубы попали в такую ситуацию из-за Суперлиги.
Перес и Чеферин, getty images
25 мая 2021, 23:10
УЕФА продолжает дисциплинарные производства против Барселоны, Реала и Ювентуса, сообщает официальный сайт организации.
Причиной начала дел против команд стало нарушение правовой базы УЕФА ввиду участия в новом турнире — Суперлиге.
Более серьезные санкции против данных команд вызваны тем, что Барселона, Реал и Ювентус отказались выходить из Суперлиги, как это сделали остальные.
Напомним, что Реал, Барселона и Ювентус сделали официальное заявление, в котором указали, что они получают угрозы.