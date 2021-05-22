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Президент ФИФА отрицает, что организация причастна к созданию турнира.

Президент Джанни Инфантино сказал, что разговаривал со многими клубами о Суперлиге, но подчеркнул, что это не значит, что за проектом стояла ФИФА.

"Мы должны смотреть на факты, а не на слухи или сплетни. Я работал на различных руководящих должностях в футболе на протяжении десятилетий. Я разговаривал со многими клубами, и Суперлига была темой обсуждения, все в футболе это знают.

ФИФА обязана обсуждать футбол с заинтересованными сторонами. Разговоры с некоторыми клубами не означают, что ФИФА стояла за проектом или вступала в сговор", — приводит слова Инфантино Football Italia.

Напомним, что ранее функционер поднял вопрос о необходимости введения потолка зарплат и агентских выплат.