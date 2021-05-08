Испания

Каталонский клуб недоволен действиями организации.

Барселона осталась недовольна заявлением УЕФА, согласно которому 9 из 12 клубов Суперлиги официально вышли из состава турнира, а решение по Барселоне, Реалу и Ювентусу будет принято позднее.

Как сообщает Mundo Deportivo, источники в каталонском клубе осудили позицию УЕФА и потребовали уважения.

Барселона недовольна тем фактом, что УЕФА "оскорбляет" клубы, которые приносят ей наибольшую прибыль.

Напомним, что УЕФА вынудил бывших участников Суперлиги заплатить штраф — Реал, Барселону и Ювентус накажут строже.