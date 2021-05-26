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Топ-клубы могут ждать серьезные санкции.

Реал, Барселона и Ювентус остались клубами, которые до сих пор не вышли из недавно созданного турнира — Суперлиги. УЕФА не намерен мириться с такими действиями клубов и планирует вынести серьезное наказание.

Накануне УЕФА официально завел дело по этому поводу.

Самая жесткая мера — исключение всех трех клубов из будущего розыгрыша Лиги чемпионов и огромные штрафы. Пока это лишь разговоры, но уже известно, какие клубы могут заменить Реал, Барселону и Ювентус в самом престижном европейском турнире.

Это пятое и шестое места чемпионата Испании — Реал Сосьедад и Бетис, а также пятое место чемпионата Италии — Наполи.