Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка турнира имени Валерия Лобановского.
Украина U21 — Узбекистан U21, УАФ
28 мая 2021, 22:25
В заключительном матче Мемориала Лобановского сборной Украины U-21 противостояла команде сверстников из Узбекистана и потерпела поражение.
Подопечные Руслана Ротаня пропустили в свои ворота два безответных мяча, заняв тем самым последнее место на турнире.
Обзор матча:
Украина U-21 — Узбекистан U-21 0:2
Голы: Жалолиддинов, 41, Норчаев, 63
Украина U-21: Турбаевский — Алефиренко, Муравский, Снурницын, Драмбаев — Литвиненко — Ванат (Таловеров, 67), Бражко, Батагов, Вьюнник — Сикан