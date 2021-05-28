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Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка турнира имени Валерия Лобановского.

В заключительном матче Мемориала Лобановского сборной Украины U-21 противостояла команде сверстников из Узбекистана и потерпела поражение.

Подопечные Руслана Ротаня пропустили в свои ворота два безответных мяча, заняв тем самым последнее место на турнире.

Обзор матча:

Украина U-21 — Узбекистан U-21 0:2

Голы: Жалолиддинов, 41, Норчаев, 63

Украина U-21: Турбаевский — Алефиренко, Муравский, Снурницын, Драмбаев — Литвиненко — Ванат (Таловеров, 67), Бражко, Батагов, Вьюнник — Сикан