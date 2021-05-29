Украинский вратарь кипрского Пафоса Артур Рудько стал обладателем Золотой перчатки чемпионата.

Такую награду вручают вратарю, который провел наибольшее количество матчей без пропущенных голов за сезон.

У Рудька 15 матчей "на ноль". А всего он сыграл за Пафос 38 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 35 мячей.

Напомним, Рудько оказался на Кипре в 2019 году, перейдя в Пафос из киевского Динамо. Также в Пафосе играет и другой украинец Орест Кузик.

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