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Команда в товарищеском матче сумела отметиться взятием ворот.

В рамках товарищеского матча сборная Косово дома принимала Сан-Марино и одержала уверенную победу со счетом 4:1.

Все четыре гола в команде хозяев забил форвард Лацио Ведат Мурики. Однако помимо покера в матче произошло еще одно событие.

На 85 минуте игры, при счете 4:0, гости сумели сократить отрыв в счете. Давид Томассини, который на 82 минуте вышел на замену, отквитал один мяч. Хавбек Мураты с близкого расстояния расстрелял кипера Уйкани.

Это первый гол санмаринцев с 2019 года. Тогда в рамках квалификации на Евро-2020 Филиппо Берарди поразил ворота сборной Казахстана.

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