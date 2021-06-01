Завершились четыре контрольных поединка.
Хорватия - Армения, getty images
01 июня 2021, 20:58
Наступил период товарищеских игр, посредством которых некоторые команды готовятся к чемпионату Европы.
Так, сборная Хорватии обменялась голами с Арменией, а Словакия сыграла вничью против Болгарии. Северная Македония, соперник сборной Украины на Евро, в свою очередь, упустила победу над Словенией.
В матче Косово и Сан-Марино хозяева показали свое превосходство, а Мурики смог отметиться покером.
Хорватия — Армения 1:1
Голы: Перишич, 24 — Ангуло, 72
Словакия — Болгария 1:1
Голы: Бенеш, 27 — Илиев, 9
Северная Македония — Словения 1:1
Гол: Элмас, 55 — Чрнигой, 90+7
Косово — Сан-Марино 4:1
Голы: Мурики, 28, 45+1, 46, 76