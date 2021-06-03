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Football.ua рассказывает о игроках, которые по тем или иным причинам пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Национальные сборные огласили окончательные заявки футболистов, которые отправятся защищать честь своих стран на предстоящем чемпионате Европы. В данном материале мы предлагаем вспомнить тех игроков, без кого еще какое-то время назад было сложно представить национальную сборную, но теперь этот футболист сможет увидеть Евро-2020 только в роли болельщика.

Марк Андре тер Штеген, Германия

Высококлассный голкипер Барселоны Марк Андре тер Штеген не поможет своей команде на Евро-2020, поскольку ему предстоит операция на колене. Не будь повреждения, то он бы точно отправился на этот турнир в составе немецкой сборной, но не факт, что был бы основным голкипером Бундестим. Ведь 35-летний Мануэль Нойер по-прежнему выглядит достаточно убедительно и не спешит уступать дорогу молодым.

Аарон Ван-Биссака, Англия

У Аарона Ван-Бисаки со здоровьем все хорошо, и он выдал очень приличный сезон в составе МЮ. Вся беда в том, что у английской сборной просто невероятное представительство в позиции правого защитника. Тут и опытные Киран Триппьер с Кайлом Уокером и мегаталанты Рис Джеймс с Трентом Александром-Арнольдом.

Дайо Упамекано, Франция

Французский защитник Дайо Упамекано длительное время был одной из главных трансферных целей больших клубов, которые искали себе усиление в центре обороны. По итогу игрок решил не менять страну и перебрался в Баварию. Упамекано без преувеличения – это один из самых перспективных игроков на своей позиции во всем мире. Но французская сборная настолько богата талантами, что может себе позволить пренебрегать такими игроками.

Серхио Рамос, Испания

Ветеран и капитан испанской сборной Серхио Рамос усиленно работал над тем, чтобы успеть к Евро вернуться на футбольное поле после своей травмы. Ему это удалось, но Луис Энрике все равно решил не вызывать игрока Реала на предстоящей турнир. Возможно, Энрике не захотел рисковать, а вдруг Рамос не успел бы набрать необходимые кондиции? Возможно, главный тренер Испании попросту решил, что на данный момент есть посильнее футболисты в этой позиции.

Вирджил ван Дейк, Нидерланды

Если в случае с Упамекано мы говорили о том, что это один из самых сильных защитников в мире в перспективе, то Ван Дейк – это один из самых сильных защитников в мире прямо сейчас. Вирджил не поедет на предстоящее Евро и всему виной травма, которую он получил еще в первой части сезона. Спад Ливерпуля в этом году многие как раз связывают с травмой этого потрясающего нидерландского игрока.

Тео Эрнандес, Франция

Ситуация с Тео Эрнандесом ровно точно такая же, как с Дайо Упамекано. Защитник Милана провел сильный сезона и имеет огромные перспективы, слухи уже активно сватают его в ПСЖ, но игроку попросту нет места в заявке.

Эдуарду Камавинга, Франция

Этого молодого вундеркинда наши болельщики должны хорошо помнить. Он отличался в воротах Георгия Бущана в товарищеском поединке осенью. Представителю Ренна всего 18 лет, а потому Дидье Дешам решил сделать ставку на более опытных футболистов.

Сауль Ньигес, Испания

Потрясающий испанский полузащитник мадридского Атлетико Сауль Ньигес также не поедет на Евро-2020. Из тех футболистов, кто попал в окончательную заявку, на первый взгляд точно есть менее квалифицированные игроки, чем Сауль. Но Луис Энрике решил именно так. Интересно, а если испанская сборная провалится на чемпионате Европы, главному тренеру напомнят про его решения не взять Сауля и Рамоса?

Ансу Фати, Испания

Молодой испанский футболист Барселоны получил травму еще в ноябре 2020-го года. Игроку прогнозировали восстановление около 4 месяцев, но что-то пошло не по плану. Восстановительные процедуры не возымели необходимый эффект, и теперь игроку предстоит повторная операция. Ансу точно пропустит Евро-2020 и не исключено, что и начало следующего сезона.

Марко Ройс, Германия

Многолетний лидер дортмундской Боруссии шокировал немецких фанатов своим постом в инстаграме. Там Марко написал, что после сложного длительного сезона у него был личный разговор с главным тренером сборной Германии, в котором он признался, что не уверен в своих силах на предстоящем Евро. После длительных обсуждений с главным тренером было принято общее решение, что Ройс не поедет на чемпионат Европы, а будет спокойно восстанавливаться перед новым сезоном.

Златан Ибрагимович, Милан

Игрок, которого хотелось лицезреть на Евро чуть ли не больше всех – это Златан Ибрагимович. Легендарный швед со слезами на глазах возвращался в национальную команду. Его форма внушала уверенность в то, что он таки сумеет на Евро-2020 блеснуть со своей командой, но травма в 35-м туре Серии в матче против Ювентуса не позволила Златану написать еще одну славную страницу в своей карьере.

Также на Евро-2020 по тем или иным причинам не едут следующие достаточно известные и квалифицированные футболисты:

Франция: Ндомбеле, Фекир, Менди, Мартиаль

Англия: Гринвуд, Гомес, Мэддисон

Испания: Начо, Карвахаль

Нидерланды: Силлесен, Бергвейн

Польша: Пионтек

Германия: Дракслер

Италия: Дзаньоло

Португалия: Педру Нету

Неплохая заявка из 26 футболистов получилась, не правда ли?

Сергей Горбаченко, Football.ua