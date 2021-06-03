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Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка.

Первый соперник сборной Украины на чемпионате Европы-2020, национальная команда Нидерландов, провел свой стартовый контрольный поединок в процессе подготовки к международному форуму.

Команда Франка де Бура в игре против Шотландии, которая также, впервые почти за четверть века, будет представлена на крупном турнире, опробовала несколько новых тактически решений, в результате чего имела серьезные проблемы в плане достижения результатов. "Оранжевые" рисковали начать кампанию по подготовке с поражения, однако дубль Мемфиса Депая уберег их от этого (2:2).

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Нидерланды — Шотландия 2:2

Голы: Депай, 17, 89 — Хендри, 11, Нисбет, 62

Нидерланды: Крул — Думфрис, Тимбер (Бергейс, 69), де Врей (Л. де Йонг, 85), де Лихт, Вейндал (ван Анхолт, 69) — Вейналдум (Гравенберх, 31), де Роон, Ф. де Йонг (Клаассен, 31) — Вегхорст (Промес, 69), Депай.

Шотландия: Гордон — Форрест, Хендри, Купер, Тирни (Маккенна, 69), Робертсон (Тейлор, 70) — Тернбулл (Гилмор, 82), Макгрегор, Армстронг — Кристи, Дайкс.

Предупреждение: Де Лигт.