Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка.
Германия — Дания, Getty Images
03 июня 2021, 08:02
Первый контрольный поединок в процессе подготовки ко грядущему чемпионату Европы-2020 для сборной Германии ознаменовался возвращением в состав национальной команды Матса Хуммельса и Томаса Мюллера, однако это не помогло подопечным Йоахима Лева удержать победу над Данией в Инсбруке.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Альтернативный плеер:
Германия — Дания 1:1
Голы: Нойхаус, 49 — Поульсен, 71
Германия: Нойер — Клостерманн (Кох, 59), Зюле, Хуммельс, Гинтер, Госенс (Гюнтер, 79) — Гнабри (Фолланд, 79), Нойхаус, Киммих, Сане (Хофманн, 86) — Мюллер.
Дания: Шмайхель — Васс (Кристиансен, 85), Кьер (Йоргенсен, 80), Вестергор, Мехле — Эриксен, Хойбьерг (Ларсен, 68), Дилэйни — Поульсен (Дамсгор, 80), Сков Ольсен (Дольберг, 46) — Брайтвейт (Бойлисен, 80).
Предупреждение: Сане.