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Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка.

Первый контрольный поединок в процессе подготовки ко грядущему чемпионату Европы-2020 для сборной Германии ознаменовался возвращением в состав национальной команды Матса Хуммельса и Томаса Мюллера, однако это не помогло подопечным Йоахима Лева удержать победу над Данией в Инсбруке.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Альтернативный плеер:

Германия — Дания 1:1

Голы: Нойхаус, 49 — Поульсен, 71

Германия: Нойер — Клостерманн (Кох, 59), Зюле, Хуммельс, Гинтер, Госенс (Гюнтер, 79) — Гнабри (Фолланд, 79), Нойхаус, Киммих, Сане (Хофманн, 86) — Мюллер.

Дания: Шмайхель — Васс (Кристиансен, 85), Кьер (Йоргенсен, 80), Вестергор, Мехле — Эриксен, Хойбьерг (Ларсен, 68), Дилэйни — Поульсен (Дамсгор, 80), Сков Ольсен (Дольберг, 46) — Брайтвейт (Бойлисен, 80).

Предупреждение: Сане.