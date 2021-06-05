В очередном контрольном матче сборная Северной Македонии, которая является соперником Украины на предстоящем Евро-2020, уверенно разобралась с Казахстаном (4:0) — оппонентом "сине-желтых" в отборочной кампании ЧМ-2022.

Победу команде Игора Ангеловского принесли забитые мячи в исполнении Эзгана Алиоски, Ивана Тричковски, Милана Ристовски и Дарко Чурлинова.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Северная Македония — Казахстан 4:0
Голы: Алиоски, 35, Тричковски, 57, Ристовски, 73, Чурлинов, 76