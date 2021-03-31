ЧМ-2022. Отбор
Смотрите обзор игры третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года на Football.ua.
Роман Яремчук, Reuters
31 марта 2021, 23:16
В настоящее время проходит поединок третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Украины в Киеве принимает Казахстан.
Команда Андрея Шевченко открыла счет на 20-й минуте поединка, когда Александр Зинченко выдал передачу в чужую штрафную на Романа Яремчука, который красивым ударом поразил дальний угол ворот.
Видео гола Яремчука:
Видео лучших моментов первого тайма:
Видео гола Мужикова:
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Казахстан.
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