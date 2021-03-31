ЧМ-2022. Отбор

Смотрите обзор игры третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года на Football.ua.

В настоящее время проходит поединок третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Украины в Киеве принимает Казахстан.

Команда Андрея Шевченко открыла счет на 20-й минуте поединка, когда Александр Зинченко выдал передачу в чужую штрафную на Романа Яремчука, который красивым ударом поразил дальний угол ворот.

Видео гола Яремчука:

Видео лучших моментов первого тайма:

Видео гола Мужикова:

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Казахстан.

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