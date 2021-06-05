В контрольном матче в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Италии на своем поле уверенно разобралась с национальной командой Чехии (4:0).

В составе команды Роберто Манчини забитыми мячами отметились Чиро Иммобиле, Николо Барелла, Лоренцо Инсинье и Доменико Берарди.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Видео на YouTube:

Италия - Чехия 4:0

Голы: Иммобиле, 23, Барелла, 42, Инсинье, 66, Берарди, 73.