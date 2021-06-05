Вашему вниманию видеообзор товарищеского поединка.
Италия - Чехия, Getty Images
05 июня 2021, 08:00
В контрольном матче в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Италии на своем поле уверенно разобралась с национальной командой Чехии (4:0).
В составе команды Роберто Манчини забитыми мячами отметились Чиро Иммобиле, Николо Барелла, Лоренцо Инсинье и Доменико Берарди.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Видео на YouTube:
Италия - Чехия 4:0
Голы: Иммобиле, 23, Барелла, 42, Инсинье, 66, Берарди, 73.