Другое

Завершились товарищеские матчи.

Завершились целый ряд товарищеских встреч. Кто-то готовится к Евро-2020, а некоторые сборные заполнили паузу в чемпионате спаррингом.

Косово дома обыграло Мальту со счетом 2:1

Косово - Мальта 2:1

Голы: Рашица, 19, 84 — Димек, 45+1

Финляндия неожиданно уступила Эстонии (0:1).

Финляндия — Эстония 0:1

Гол: Саппинен, 59

Испания и Португалия в центральном матче дня не выявили победителя (0:0).

Испания — Португалия 0:0

Венгрия дома минимально одолела Кипр (1:0).

Венгрия - Кипр 1:0

Гол: Шафер, 36

Камерун на выезде обыграл Нигерию со счетом 0:1.

Нигерия — Камерун 0:1

Гол: Замбо Ангисса, 37

Сборная Италии не заметила Чехию (4:0).

Италия - Чехия 4:0

Голы: Иммобиле, 23, Барелла, 42, Инсинье, 66, Берарди, 73

Гибралтар с разгромным счетом уступил Словении (6:0).

Словения - Гибралтар 6:0

Голы: Шпорар, 11, 34, Иличич, 17, 57, Млакар, 38, Станкович, 61

Фарерские острова дома уступили Исландии (0:1).

Фарерские Острова — Исландия 0:1

Гол: Андерсон, 70