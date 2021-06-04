Завершились товарищеские матчи.
Сборная Италии, Getty Images
04 июня 2021, 23:50
Завершились целый ряд товарищеских встреч. Кто-то готовится к Евро-2020, а некоторые сборные заполнили паузу в чемпионате спаррингом.
Косово дома обыграло Мальту со счетом 2:1
Косово - Мальта 2:1
Голы: Рашица, 19, 84 — Димек, 45+1
Финляндия неожиданно уступила Эстонии (0:1).
Финляндия — Эстония 0:1
Гол: Саппинен, 59
Испания и Португалия в центральном матче дня не выявили победителя (0:0).
Испания — Португалия 0:0
Венгрия дома минимально одолела Кипр (1:0).
Венгрия - Кипр 1:0
Гол: Шафер, 36
Камерун на выезде обыграл Нигерию со счетом 0:1.
Нигерия — Камерун 0:1
Гол: Замбо Ангисса, 37
Сборная Италии не заметила Чехию (4:0).
Италия - Чехия 4:0
Голы: Иммобиле, 23, Барелла, 42, Инсинье, 66, Берарди, 73
Гибралтар с разгромным счетом уступил Словении (6:0).
Словения - Гибралтар 6:0
Голы: Шпорар, 11, 34, Иличич, 17, 57, Млакар, 38, Станкович, 61
Фарерские острова дома уступили Исландии (0:1).
Фарерские Острова — Исландия 0:1
Гол: Андерсон, 70