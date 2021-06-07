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Представляем вашему вниманию видео лучших моментов заключительного поединка

В финальном поединке Лиги наций КОНКАКАФ, которая проводится среди сборных Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, национальная команда Соединенных Штатов Америки одолела сборную Мексики.

Сыграв со счетом 2:2 в основное время, команды были вынуждены определять сильнейшего в овертаймах, где под самый занавес матча сперва полузащитник сборной США Кристиан Пулишич забил гол, а затем вратарь американцев Закари Штеффен парировал одиннадцатиметровый и лишил мексиканцев надежд на послематчевую серию пенальти.

Видео голов и обзор матча:

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