CША — Мексика, Getty Images
07 июня 2021, 09:19
В финальном поединке Лиги наций КОНКАКАФ, которая проводится среди сборных Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, национальная команда Соединенных Штатов Америки одолела сборную Мексики.
Сыграв со счетом 2:2 в основное время, команды были вынуждены определять сильнейшего в овертаймах, где под самый занавес матча сперва полузащитник сборной США Кристиан Пулишич забил гол, а затем вратарь американцев Закари Штеффен парировал одиннадцатиметровый и лишил мексиканцев надежд на послематчевую серию пенальти.
Видео голов и обзор матча:
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