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Украинец получил "жирный" контракт.

Накануне украинский специалист Сергей Ребров возглавил клуб Аль-Айн из Объединенных Арабских Эмиратов. На этом послу Ребров сменил португальца Педру Эмануэла.

Как сообщает издание Index, Ребров подписал всего лишь однолетний контракт с Аль-Айном, но по его условиям он заработает четыре миллиона евро.

Аль-Айн — рекордсмен ОАЭ по количеству выигранных чемпионств (13). Также команда семь раз выигрывала Кубок страны и пять раз Суперкубок. Однако в прошлом сезоне коллектив финишировал на шестом месте.

Последним местом работы Сергея Реброва был венгерский Ференцварош, который он покинул по окончанию сезона после завоевания трех чемпионств кряду.