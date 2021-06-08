Нападающий вернулся в национальную команду после длительной паузы.
Томас Мюллер, getty images
08 июня 2021, 00:48
В рамках контрольного поединка сборная Германии играла против Латвии и добилась разгромной победы со счетом 7:1.
Впервые за долгое время голом за национальную команду отметился нападающий Баварии Томас Мюллер.
Видео гола:
Последний раз немецкий форвард отмечался забитым голом за сборную своей страны в марте 2018 года — в игре против Испании.
Напомним, что помимо Томаса Мюллера, Йоахим Лев также вернул в национальную команду Матса Хуммельса.