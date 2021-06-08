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Нападающий вернулся в национальную команду после длительной паузы.

В рамках контрольного поединка сборная Германии играла против Латвии и добилась разгромной победы со счетом 7:1.

Впервые за долгое время голом за национальную команду отметился нападающий Баварии Томас Мюллер.

Видео гола:

Последний раз немецкий форвард отмечался забитым голом за сборную своей страны в марте 2018 года — в игре против Испании.

Напомним, что помимо Томаса Мюллера, Йоахим Лев также вернул в национальную команду Матса Хуммельса.