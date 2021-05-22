Германия

Стали известны номинации по итогам сезона.

34 туром завершился сезон-2020/21 немецкой Бундеслиги.

По итогам сезона лучшим бомбардиром стал Роберт Левандовски с 41 голом, побивший рекорд Герда Мюллера.

Второе место занял Андре Силва из франкфуртского Айнтрахта с 28 голами. Третье место за Эрлингом Холандом (27).

Лучший ассистент чемпионата — одноклубник Левандовски Томас Мюллер, на счету которого 18 голевых пасов.

Второе место занял хавбек Айнтрахта Филип Костич, отдавший 14 результативных пасов. Третье досталось Даити Камада из Айнтрахта (12 ассистов).

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