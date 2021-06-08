Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Томас Мюллер, getty images
08 июня 2021, 01:11
В рамках контрольного поединка сборная Германии играла против Латвии и добилась разгромной победы со счетом 7:1.
Подопечные Йоахим Лева семь раз поразили ворота соперника и пропустили лишь гол. Отметим также результативное возвращение Томаса Мюллера.
Предлагаем вашему вниманию обзор матча:
Германия — Латвия 7:1
Голы: Госенс, 19, Гюндоган, 21, Мюллер, 27, Озольс, 39 (в свои ворота), Гнабри, 45, Вернер, 50, Сане, 76 — Савельевс, 75