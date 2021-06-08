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Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках контрольного поединка сборная Германии играла против Латвии и добилась разгромной победы со счетом 7:1.

Подопечные Йоахим Лева семь раз поразили ворота соперника и пропустили лишь гол. Отметим также результативное возвращение Томаса Мюллера.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча:

Германия — Латвия 7:1

Голы: Госенс, 19, Гюндоган, 21, Мюллер, 27, Озольс, 39 (в свои ворота), Гнабри, 45, Вернер, 50, Сане, 76 — Савельевс, 75