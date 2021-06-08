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В плейлисте подопечных Андрея Шевченко девять песен, из которых три российских.

Игроки сборной Украины составили плейлист национальной команды на предстоящее Евро-2020.

Такие плейлисты были обязаны сделать все сборные, которые примут участие на предстоящем турнире.

Сборная Украины составила свой плейлист, в котором присутствует девять песен, три из которых принадлежат российским исполнителям, а именно Моргенштерн – Дуло, Dead Blonde – Мальчик на девятке и 10AGE – Нет интереса. Из украинских песен — только одна - Тінь Сонця – Їхали козаки.

Плейлисты сборных можно прослушать на всех основных стриминговых платформах, таких как Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal и Napster. Плейлист сборной Украины можно послушать тут.

Напомним, на Евро-2020 сборная Украины сыграет в группе C, где ее соперниками будут Нидерланды, Австрия и Северная Македония.