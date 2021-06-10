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Латвийский клуб не сможет выступать в еврокубках до сезона-2027/28.

УЕФА на своем официальном сайте объявил о дисквалификации латвийского клуба Вентспилс в еврокубках до сезона-2027/28.

Клуб признан виновным в мошенничестве, взяточничестве и коррупции, что нарушает честный характер соревнований и матчей.

Помимо дисквалификации клуба, на четыре года от футбольной деятельности был отстранен спортивный директор Николай Дьякин, а бывший председатель правления Вентспилса Адланаса Шишканова был отстранен пожизненно.

УЕФА также просит ФИФА распространить действие этих ограничительных мер.

Это дисциплинарное дело связано с поединком Лиги Европы, в котором Вентспилс уступил Бордо (0:1), который обслуживал российский арбитр Сергей Лапочкин. Сам арбитр был отстранен на 10 лет.

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