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Даниил Кучер защищал цвета латвийского клуба полтора сезона.

Латвийский клуб РФШ на своем официальном сайте объявил об уходе украинского вратаря Даниила Кучера.

Соглашение с 24-летним украинцем было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Он выступал в латвийском клубе полтора сезона.

В сезоне 2020 года Кучер провел 19 поединков, из которых восемь на ноль при 18 пропущенных мячах. Тем не менее, в кампании 2021 года украинец потерял место в стартовом составе, не сыграв ни одной встречи.

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