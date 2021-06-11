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Экс-футболист решил не покидать свою основную сферу деятельности после завершения игровой карьеры.

Как сообщал ранее Football.ua, датский экс-футболист Никлас Бендтнер объявил о завершении карьеры профессионального игрока в возрасте 33-х лет.

Однако, на этом приключения в футбольном мире для данного исполнителя, по всей видимости, не подошли к концу.

Как сообщил сам бывший нападающий в интервью телеканалу Discovery+, на данный момент он проходит тренерские курсы, по окончании которых, тем не менее, сначала хочет попробовать себя в роли футбольного агента.

"Сейчас в моих задачах стоит только завершение обучения тренерскому мастерству, однако я уже успел осознать, что хотел бы попробовать себя в качестве футбольного агента. Испытательный срок или что-то вроде этого: хочу попробовать свои силы и понять, что из этого мне больше по душе.

Проблема в том, что я хочу сделать правильный выбор уже с первой попытки. У меня не так много времени на принятие решения, часть из которого точно уйдет просто на то, чтобы понять, что я уже не профессиональный футболист.

Надо искать что-то новое, как-то развиваться. Чувствую, что у футбола есть еще чем меня удивить", — подытожил датчанин.

Напомним, что в своей карьере профессионального футболиста Бендтнер выступа в составах Копенгагена, Арсенала, Бирмингема, Сандерленда, Ювентуса, Вольфсбурга, Ноттингема и Русенборга, сыграв при этом 421 матч, в которых ему удалось отметиться 116-ю голами и 50-ю голевыми передачами.