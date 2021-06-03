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Лорд решил "повесить бутсы на гвоздь".

Легендарный нападающий Арсенала, а ныне игрок Копенгагена Никлас Бендтнер объявил о завершении карьеры, об этом в своем Twitter сообщает Крис Уитли.

Форвард решил уйти из футбола в возрасте 33 лет.

Датчанин выступал за "канониров" с 2007 по 2012, а также в сезоне-2013/2014. В составе лондонского клуба футболист отметился 21 голом. Также Бендтнер защищал цвета Сандерленда, Ювентуса, Вольфсбурга, Ноттингем Фореста, Русенборга.

Ранее Football.ua предлагал читателям проверить свои знания о Лорде.