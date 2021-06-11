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Футболист вновь будет играть в Болгарии.

Украинский защитник Игорь Пластун завершил переход из Гента в болгарский Лудогорец. Об этом сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

Футболист покинул "быков" после трех сезонов. О подписании Лудогорец пока официально не сообщил.

Отметим, что за Гент Пластун наиграл 87 матчей, забив 4 гола и отдав 3 передачи.

С 2016 по 2018 год защитник выступал за Лудогорец, с которым дважды становился чемпионом Болгарии.

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