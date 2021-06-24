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Football.ua собрал воедино все наиболее интересные материалы одного из самых напряженных дней Евро-2020.

Последний день дедлайна всегда проходит в достаточно напряженной эмоциональной сборной, а исключением в данном правиле и не пытался стать заключительный вечер группового этапа чемпионата Европы-2020.

Сборная Украины подошла к данному рубежу в абсолютном неведении относительно того, бронировать ли ей места в бухарестском отеле "Комплекс Силва" или уже готовить чемоданы для вылета обратно в Киев.

Во многом, наша судьба решалась командами из квартета E, откуда сразу же пришли благие известия — Эмиль Форсберг в составе сборной Швеции забил самый быстрый мяч в истории Евро, уже на второй минуте поразив ворота Польши.

А вот в параллельной игре Альваро Мората не смог реализовать пятый для сборной Испании пенальти кряду, чем очень нас огорчил.

Однако, все в итоге закончилось благополучно — Швеция таки сумела дожать "кадру" (3:2) с помощью феноменального выхода Деяна Кулусевски на замену.

Швеция — Польша 3:2 Видео голов и обзор матча

Испания, в свою очередь, сполна отыгралась за неудачу на старте поединка против Словакии (5:0).

Словакия — Испания 0:5 Видео голов и обзор матча

Совокупность этих результатов могла означать только одно — сборная Украины остается на чемпионате Европы-2020! Радости наших футболистов от этой новости не было предела, так как это было первое подобное достижение в истории страны.

И уже с в приподнятом духе мы отправились смотреть многообещающие поединки отчетного вечера из так называемой "группы смерти".

Матч Германия — Венгрия в Мюнхене немного опоздал со стартовым свистком — во время исполнения национальных гимнов на поле появился фанат с радужным флагом, которого далеко не сразу сумели поймать.

Примечательно, но венгерская сборная уже вскоре откроет счет, так и продержав до последних секунд матча своих соперников в состоянии скорого сенсационного вылета из состязаний. Однако, "Бундестим" сумели взять свое (2:2).

Германия — Венгрия 2:2 Видео голов и обзор матча

В параллельном поединке в Будапеште трибуны Пушкаш Арены жили своей жизнью, поддерживая свою национальную команду куда больше, чем наблюдая за игрой действующих чемпионов мира против действующих чемпионов Европы. Возможно, очень даже зря — Криштиану Роналду в этот вечер бил всевозможные рекорды: стал первым футболистом в истории с 20+ голами на Евро и мундиалях, а также приблизился к мировому рекорду по числу голов за сборную.

В то же самое время, сборная Франции отметилась куда более личным негативным достижением, не сумев победить, при условии авторства гола со стороны Карима Бензема, которого потом организаторы отметили как лучшего игрока матча. А матч завершился миром — 2:2 — который был, в большей степени, выгоден "Les Bleus", так как они выиграли группу.

Португалия — Франция 2:2 Видео голов и обзор матча

И уже по завершению данной игры мы узнали то, ради чего жили наблюдали за чемпионатом Европы-2020 в его стартовые две недели — список пар для стадии 1/8 финала. В том числе, сборная Украины также узнала имя своего будущего соперника по матчу в Глазго.