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Football.ua поднял вопрос о необходимости корректных выводов после ситуации, которая чуть не обернулась трагедией для всего футбольного мира.

Трагический случай, произошедший с Кристианом Эриксеном во встрече с Финляндией на текущем Евро, дал повод вернуться к обсуждению неэффективности нынешней политики главной футбольной инстанции в европейском футболе.

Сердечный приступ игрока миланского Интера, героизм врачей и кольцо из товарищей по команде, призванное оградить своего друга и партнера по сборной от лишних глаз, Каспер Шмейхель и Симон Кьяер, утешающие рыдающую жену Кристиана Эриксена — все это уже успели сотни раз обсудить на просторах всемирной паутины, посему заново описывать те вгоняющие в дрожь события особого смысла нет.

Безусловно, лидеру сборной Дании откровенно повезло, так как квалифицированная медицинская помощь подоспела как раз вовремя, дабы в жизнь не воплотился самый страшный сценарий из возможных в подобных ситуациях. Тем не менее создается ощущение, что этот прецедент рискует остаться без надлежащей реакции со стороны чиновников из УЕФА, алчно старающихся создавать все новые и новые турниры, перегрузить и без того перегруженные календари, впихивая туда как можно больше встреч.

"Футболисты — люди, а не машины. Я знаю игроков, которые расстраиваются, когда не играют в каждом матче, но это невозможно. Конечно, они могут играть, но им необходим отдых. УЕФА и ФИФА убивают футболистов, потому что календарь игр перегружен.

У нас не было ни одной свободной недели с тех пор, как стартовал сезон. Нет игрока, который мог бы выдержать такой график не только физически, но и морально — это невозможно" — это слова главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы порталу GOAL в апреле этого года. На минуточку, "горожане" провели более шестидесяти поединков в течении неполных девяти месяцев, и это без учета перерывов на игру сборных.

Пандемия коронавируса уже успела поставить под сомнения некоторые телодвижения от УЕФА, как, к примеру, организация чемпионата Европы в нескольких странах одновременно. Утопия, которая стала настоящим кошмаром наяву, так как из-за бушующего вируса образовались огромные проблемы с логистикой для приезжих болельщиков. Однако именно в прошлом сезоне многие критики и скептики наконец-то заметили, сколь сильно перегружен календарь в клубном футболе, и какие последствия следуют за этим.

Отсутствие внятной предсезонки привело к тому, что многие коллективы банально не успели как следует восстановиться после интенсивного сезона, в первую очередь, топ-клубы, делегирующие львиную долю своих футболистов также в национальные сборные. Причем большинство из них еще и активно влияют на результаты, и предоставить им отдых на каком-то из "проходных матчей" не представляется возможным.

То есть, последние год/полтора являются настоящим адом для профессиональных игроков в плане нагрузок, нехватки времени на восстановление и тд. Поединки национальных турниров сменяются играми в Лигах Наций, отборах на крупные турниры, а практически сразу же после завершения клубного сезона — товарищескими встречами, и, собственно, Евро-2020. И где тут найти возможность для регенерации?

Футболисты — не роботы, пусть жадным бюрократам из футбольных инстанций кажется, что это не так. Если не провести какие-то изменения в соккере, то ситуаций, подобных едва не завершившемуся летальным исходом падению Кристиана Эриксена, станет намного больше. Да, пока неизвестно, что именно послужило причиной сердечного приступа игрока, но можно не сомневаться в огромной доле вины напряженного календаря.

Национальным федерациям и УЕФА необходимо серьезно пересмотреть свои взгляды, пожертвовав парочкой коммерческих турниров во благо здоровья игроков. Вот скажите, сильно ли что-то поменялось после ликвидации Кубка Лиги в Германии и недавно во Франции? Скорбели бы болельщики по недавно созданной Лиге Наций, которая пусть и дает определенные преимущества, но подкидывает несколько лишних поединков с повышенной ответственностью в топку невероятно интенсивного сезона? Вопросы без ответов.

В погоне за безграничными денежными потоками на счета чиновников из различных футбольных инстанций, они же совершенно не рассматривают все стороны данной медали, сосредотачиваясь исключительно на коммерции и желании побольше заработать. Жаль, что ценой здоровья, и, кто знает, возможно жизней профессиональных игроков.

Роман Котляр, Football.ua