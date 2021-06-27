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Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

Сегодня, 27 июня, национальная сборная Бельгии в рамках 1/8 финала Евро-2020 сыграет против команды Португалии. Местом проведения данного противостояния станет Эстадио де-ла-Картуха в Севилье.

Бельгия — Португалия. Накануне

Следить за ключевыми событиями поединка Бельгия — Португалия вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-трансляция данного поединка:

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