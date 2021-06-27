Фавориты противостояний

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В рамках поединка третьего тура чемпионата Европы-2020 сборная Бельгии выступит в качестве номинальных хозяев Эстадио де-ла-Картуха в Севилье в матче против национальной команды Португалии.

Бельгия — Португалия

воскресенье, 27 июня, 22:00. Эстадио де-ла-Картуха, Севилья. Главный арбитр — Феликс Брых (Мюнхен, Германия). Прямая трансляция на телеканалах Украина и Футбол 1/2/3.

Прекрасная вывеска ожидает нас уже на второй день стадии 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Сборная Бельгии безошибочно прошла групповой этап в предсказуемо выигрышной для нее компании из Финляндии, Дании и России, набрала максимум очков, но как-то не особо радовалась по этому поводу. Те же датчане в итоге получили Уэльс, и уже успели с ним расправиться (4:0), а вот "Красным дьяволам" досталась третья команда из группы смерти, которой стала Португалия — действующий обладатель кубка Анри Делоне.

Лишний раз говорить о прекрасном подборе кадров в коллективе Фернанду Сантуша не приходится. Однако, календарь выступлений "европейских селесао" на текущем международном форуме был построен таким образом, что им пришлось сыграть последовательные матчи с бывшими и действующими чемпионами мира, а теперь предстоит игра против лидера мирового рейтинга среди национальных команд. По матчам против Германии и Франции было заметно, что Португалия — высококонкурентный коллектив, но вот превратить в победу этот фактор ей еще не удавалось. С точки зрения стадии плей-офф, это может сыграть злую шутку.

Букмекеры считают фаворитом встречи Бельгию. Так, компания Фаворит предлагает на победу "Красных дьяволов" коэффициент 2,30. Победа Португалии оценена в 3,25, а ничейный результат — 3,20.

Матч Бельгия — Португалия начнется в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.