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Вашему вниманию девятый выпуск подкаста ПростоФутбол.

Уже завтра, 29 июня, сборная Украины сыграет матч 1/8 финала Евро-2020, в котором соперником "сине-желтых" станет национальная команда Швеции.

А пока что, в девятом выпуске подкаста ПростоФутбол Podkast ведущие вместе с бывшим игроком Днепра и сборной Украины Сергеем Нагорняком оценили шансы команды Андрея Шевченко в дебютном и историческом матче плей-офф чемпионата Европы.

Также бывший футболист поделился своими приятными воспоминаниями из своего прошлого, в частности лучший евросезон для Днепра.

Вашему вниманию ПростоФутбол Podkast #9:



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