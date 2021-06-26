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Итальянский специалист высказался о выходе команды Андрея Шевченко в плей-офф Евро-2020.

Новоиспеченный главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти выделил сборную Украины среди участников 1/8 финала чемпионата Европы, назвав ее единственный недостаток в игровом плане.

"Хотел бы отметить выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020 с третьего места, в которой работают Андрей Шевченко и Мауро Тассотти.

У этой команды есть только один недостаток – им трудно сохранять концентрацию на протяжении всего матча", — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, матч Швеция — Украина состоится в Шотландии 29 июня. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.