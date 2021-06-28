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Полузащитник сборной Украины рассказал о сложном периоде карьеры.

Виктор Коваленко рассказал о хейте, с которым столкнулся после проигрыша сборной Украины Хорватии в 2017 году.

"Да, выдался веселый год у меня. Чего хейтили? Значит, не устраивало, как играю. Где-то провалил матчи за сборную, где-то в Шахтере не так ярко смотрелся. Но меня реально это убило на пару месяцев. Ходил поникший. После матча с Хорватией (В 2017 году (0:2)). Одна игра поменяла у некоторых что-то в голове, вот оттуда пошло все. Потом уже по нарастающей все пошло: "Кого убивать? Давайте его убьем, он же столько получает уже.

Очень много раз говорили: "Уйди из сборной Украины" и "Почему тебя вызывают? За что?". Даже писали: "Давай встретимся". Два раза ответил двум типам: "Ну давай". Ага, они: "Извини, я не хотел, это мне стало обидно". Они пишут и думают... Мы же тоже можем ответить. Когда им отвечаешь, они сразу спокойно. Зачем же ты тогда пишешь?", — сказал Коваленко в интервью ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, Коваленко ранее рассказал о том, что его зарплата в Аталанте в два раза больше, чем в Шахтере.