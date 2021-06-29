Другое

Культовый центральный защитник пропустит оба крупных летних состязания.

Накануне, Football.ua сообщал о том, что существует высокая вероятность того, что центральный защитник Серхио Рамос окажется вне итоговой заявки сборной Испании на матчи футбольного турнира в рамках Олимпийских игр в Токио.

Данная информация подтвердилась уже непосредственно во время пресс-конференции главного тренера олимпийской сборной Испании Луиса де ла Фуэнте.

Перед наставником стояла задача отобрать 22-х футболистов, которые в последствии будут представлять страну на международных состязаниях.

Состав сборной Испании по футболу на Олимпийские игры в Токио:

Голкиперы: Альваро Фернандес (Уэска), Унаи Симон (Атлетик), Алекс Домингес (Лас-Пальмас);

Защитники: Оскар Мингеса, Эрик Гарсия (оба — Барселона), Хесус Вальехо (Гранада), Пау Торрес (Вильярреал), Оскар Хиль (Эспаньол), Хуан Миранда (Бетис);

Полузащитники: Марк Кукурелья (Хетафе), Хон Монкайола (Осасуна), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — Реал Сосьедад), Дани Себальос (Реал Мадрид), Карлос Солер (Валенсия), Педри (Барселона);

Нападающие: Брайан Хиль (Севилья), Марко Асенсио (Реал Мадрид), Дани Ольмо (РБ Лейпциг), Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад), Рафа Мир (Вулверхэмптон), Хави Пуадо (Эспаньол).

Напомним, что футбольный турнир в рамках Олимпийских игр в Токио начнется 21 июля с матчей группового раунда. В квартет ко сборной Испании также попали Египет, Аргентина и Австралия.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.