В поединке 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины уже сегодня сойдется в противостоянии с национальной командой Швеции, чтобы определить обладателя путевки в следующую стадию турнира.

А пока что, в десятом и юбилейном выпуске подкаста ПростоФутбол Podcast ведущие Андрей Бображ, Антон Мурафа и Феликс Ардельянов вместе с приглашенным гостем, телеведущим и комиком Фимой Константиновским, обсудили все самые свежие новости накануне важнейшего матча со шведами.

Также "проехались" по вылетевшим сборным Нидерландов и Австрии. Приятного прослушивания!

ПростоФутбол Podcast #10:

Напомним, матч Швеция — Украины состоится сегодня, 29 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.