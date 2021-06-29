Вашему вниманию девятый выпуск подкаста ПростоФутбол.
В поединке 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины уже сегодня сойдется в противостоянии с национальной командой Швеции, чтобы определить обладателя путевки в следующую стадию турнира.
А пока что, в десятом и юбилейном выпуске подкаста ПростоФутбол Podcast ведущие Андрей Бображ, Антон Мурафа и Феликс Ардельянов вместе с приглашенным гостем, телеведущим и комиком Фимой Константиновским, обсудили все самые свежие новости накануне важнейшего матча со шведами.
Также "проехались" по вылетевшим сборным Нидерландов и Австрии. Приятного прослушивания!
ПростоФутбол Podcast #10:
Напомним, матч Швеция — Украины состоится сегодня, 29 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции
на Football.ua.