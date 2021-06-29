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Вашему вниманию девятый выпуск подкаста ПростоФутбол.

В поединке 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины уже сегодня сойдется в противостоянии с национальной командой Швеции, чтобы определить обладателя путевки в следующую стадию турнира.

А пока что, в десятом и юбилейном выпуске подкаста ПростоФутбол Podcast ведущие Андрей Бображ, Антон Мурафа и Феликс Ардельянов вместе с приглашенным гостем, телеведущим и комиком Фимой Константиновским, обсудили все самые свежие новости накануне важнейшего матча со шведами.

Также "проехались" по вылетевшим сборным Нидерландов и Австрии. Приятного прослушивания!

ПростоФутбол Podcast #10: