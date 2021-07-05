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На счету украинца восемь голов в 15 матчах чемпионата Беларуси.

В поединке 15-го тура чемпионата Беларуси Динамо-Брест расписало мировую с брестским Рухом. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Рух открыл счет усилиями Дениса Гречихо в середине первого тайма, а во втором тайме украинский форвард Стаснилав Беленький забил на 79-й минуте, сравняв цифры на табло, точно пробив в дальний угол с пределов штрафной.

Для 22-летнего украинца это уже четвертый матч кряду, в котором он отмечается результативным ударом. На его счету восемь голов в 15 матчах.

После 15 туров брестское Динамо набрало 21 очко и находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси, где лидирует солигорский Шахтер (40 очков).

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