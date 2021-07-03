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Форвард Ливерпуля будет готовиться к новому сезону в АПЛ.

Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах не сможет помочь сборной Египта на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает официальный сайт футбольной ассоциации Египта.

Форвард "красных" не попал в окончательный список из 22 футболистов.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль не хочет отпускать футболиста в Японию перед новым сезоном в АПЛ.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Соперниками сборной Египта будут Испания, Австралия и Аргентина.

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