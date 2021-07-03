Форвард Ливерпуля будет готовиться к новому сезону в АПЛ.
Мохаммед Салах, Getty Images
03 июля 2021, 12:59
Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах не сможет помочь сборной Египта на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает официальный сайт футбольной ассоциации Египта.
Форвард "красных" не попал в окончательный список из 22 футболистов.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль не хочет отпускать футболиста в Японию перед новым сезоном в АПЛ.
Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Соперниками сборной Египта будут Испания, Австралия и Аргентина.
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